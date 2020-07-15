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15 липня • оновлено в 11:58
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Шість українських птахофабрик можуть законсервувати через САП та НАБУ

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Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України, попри рішення Печерського районного суду м. Києва і генпрокурора, відмовляються закрити справу про стабілізаційний кредит "VAB Банку", який належав Олегу Бахматюку.

Бізнесмен неодноразово звертався до Президента, уряду, Нацбанку, Фонду гарантування вкладів фізосіб з пропозицією врегулювати конфлікт, проте безрезультатно.

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Теми
Спецтема СПЕЦРЕПОРТАЖ
Особи
Олег Бахматюк Артем Ситник
Теги
Спеціалізована антикорупційна прокуратура Національне антикорупційне бюро України
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