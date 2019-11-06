Прима розповіла як виграти квитки на "Віденський вальс" у Києві

Прима-балерина Національного театру опери і балету України Христина Шишпор розповіла про розіграш квитків на виставу "Віденський вальс", яка незабаром пройде у Києві.

"Наш театр повністю реконструювали. У нас дуже гарний театр. Коли люди приходять у театр, вони просто елементарно відпочивають. Послухати класичну музику, подивитись на гарні костюми, розслабитись", - зазначила прима.

Вона також дала декілька порад, як привити любов до балету дитині.

"Усі дівчата мріють бути принцесами або королевами, і в балеті ці мрії можуть реалізуватись. Зараз є тенденція, коли балет став модним. Я вважаю, що діти мають займатись цим, мають зростати на чомусь гарному. Суспільство формує культура. Це те, що у нас залишилось, і це не можна знищувати. Навпаки, це потрібно примножувати", - додала Шишпор.

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