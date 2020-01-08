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8 січня • оновлено в 13:04
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Широкомасштабної війни в Ірані не передбачається: військовий експерт

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Директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував аварію українського літака в Ірані поблизу Тегерану та можливий розвиток подій на Близькому Сході.

"Ракетні удари, які були здійснені по американським базам сьогодні вночі, є відповіддю на вбивство іранського генерала. І про це неодноразово заявляли самі іранські представники - це є операцією відплати за вбивство Сулеймані. Але я думаю, що після заяв іранської влади, що вони не будуть продовжувати обстріли, та досить стриманої реакції США не варто очікувати подальшого загострення конфлікту. Ескалація можлива, але трагічного розвитку подій, які могли би призвести до широкомасштабної війни я поки що не передбачаю", - заявив Семиволос.

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Ігор Семиволос
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