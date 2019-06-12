Шанси української молодіжки на перемогу у фіналі: футбольний експерт дав прогноз

Спортивний журналіст Артем Франков зазначив, що на відміну від півфінального матчу, де українська молодіжна футбольна збірна зустрічалася зі своїми однолітками з Італії, у фінальному поєдинку проти Південної Кореї фаворитом він вважає українську команду.

Відповідаючи на питання про можливі фінансові заохочення для молодих гравців, він зазначив, що українська футбольна федерація зараз знаходиться у розпачі, через те, що функціонери не очікували на подібний успіх українських спортсменів.

Він наголосив, що це молоде футбольне покоління - продукт української футбольної школи, коли країна вже оговталась від кризи початку 90-их, а їхнє виховання повністю проходила за часів незалежної України, що відмітає закиди про експлуатацію надбань "радянської футбольної школи".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся