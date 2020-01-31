Сервіси Google, Apple та Netflix можуть подорожчати: що передбачає новий законопроєкт

Заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури Олександр Федієнко відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував новини про те, що в Україні може подорожчати підписка на інтернет-сервіси від Google, Apple та Netflix.

"Ми зараз із цим законопроєктом знайомимось, але на скільки я зрозумів його конструкцію, то податки не будуть сплачуватись фізичними особами, тобто громадянами. Мова йде про те, що у разі надання медійних інформаційних послуг нерезидентами, гроші по суті виводяться з України, при тому, що у нас є інші представники, які формують контент та сплачують податки. Наприклад, ваша організація формує контент та сплачує податки у подальшому. І мова йде більше про те, щоб урівняти конкуренцію та захистити і ваш канал у тому числі", - заявив Федієнко

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