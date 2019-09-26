ПОРЄБРІК: Сергій Лавров заговорив про війну РФ з НАТО

Росія не має наміру починати війну проти НАТО, але відносини з Альянсом можуть бути зіпсовані.

Про це в інтерв'ю "Коммерсанту" заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він підтвердив, що причиною загострення, наприклад, може стати вступ Грузії до НАТО без Абхазії та Південної Осетії.

"Війну ми не почнемо, це я вам обіцяю. Але наші відносини з Північноатлантичним альянсом і тими країнами, які роблять своїм першим пріоритетом вступ до нього, будуть серйозно підірвані", – сказав він.

За його словами, у НАТО є багато країн, які розвивають нормальні добросусідські відносини з Росією.

"Але коли НАТО одержимий невпинним розширенням, ми бачимо в цьому виключно прагнення оточити Росію ворожим кільцем – ми всередині альянсу оголошені ворогом – і ускладнити розвиток нашої країни. Це спроба нав'язати нам порядки, які засновані на тих самих правилах, які Захід просуває замість міжнародного права", – резюмував Лавров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу відкинув можливість повномасштабної війни з Україною.

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