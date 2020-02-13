Секс-скандал із вчителькою року в Росії

У Росії зі школи міста Астрахань звільнили вчительку, яку раніше звинуватили в інтимному зв'язку з підлітком – учнем 9 класу.

Про це заявив один зі школярів загальноосвітнього закладу №32 із поглибленим вивченням предметів фізико-математичного профілю, що втрапив у секс-скандал, в коментарях "Лайфу"

"Вона відмінна педагогиня, не знаємо, що з нею трапилося", – зазначив хлопець.

За його словами, впізнати жінку на відео можна, тільки якщо сильно придивитися. Хоча учень визнає, що у школі ширяться чутки, нібито на кадрах, які бачила майже вся школа, зображена саме вона – їхня вчителька біології Катерина Савінова.

Водночас учня, який став героєм відео, школяр не впізнав, але повідомив, що підліток навчається у старших класах.

Як повідомляє Ast-News.ru, мати підлітка стверджує, що учні й працівники цього муніципального бюджетного загальноосвітнього закладу вже декілька днів обговорюють відео, на якому зображений сексуальний контакт саме між її 15-річним сином і 35-річною вчителькою.

Зі свого боку слідчий комітет вже перевіряє, хто ж насправді зображений на інтимному відео, яке наробило стільки галасу в Астрахані.

"До перевірки слідством стверджувати щось не можна, але учні розповідають, що 35-річна Катерина Савінова зустрічалася з підлітком. Її нібито зняли в момент взаємних залицянь і шантажували цим відео, вимагаючи гарних оцінок із біології", – пишуть ЗМІ, теж наголошуючи, що згадана вчителька уже звільнилася.

Також зазначається, що відповідно до її особової справи, Савінова в минулому році стала Учителем року в місті та Астраханській області.

І хоча учні на камеру називають її досвідченою педагогинею, журналісти знайшли на особистому сайті вчительки безліч орфографічних помилок і її девіз: "Живемо один раз, тому треба жити яскраво і цікаво, щоб на старості було що згадати і не соромно внукам розповісти".

Крім цього, в мережі давно гуляє фото того самого 15-річного героя-коханця, якого застукали з учителькою в одному з кабінетів. Його однокласники стверджують, що викладач сама ініціювала ці "стосунки".

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