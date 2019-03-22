Щоб українська ГТС не стала металобрухтом: Мосійчук назвав заходи для вирішення газової кризи

Народний депутат України Ігор Мосійчук вважає, що українська влада не працює на випередження, пердпочітая вирішувати проблеми на їх фінальної стадії.

За його словами, якщо говорити про реалізацію Росією проекту "Північний потік-2", то тут зрозуміло опір Німеччини і Євросоюзу. Але підкреслив, що повноцінна видобуток власного газу дозволила б Україні не тільки позбудеться від імпортування "блакитного палива" для власних потреб, а й продавати його на експорт, створивши для Росії відчутну конкуренцію на європейських ринку.

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