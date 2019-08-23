Що Україна отримала від Нетаньягу: експосол України в Ізраїлі

Надзвичайний та повноважний посол України в Ізраїлі у 2005-2010 роках Ігор Тимофєєв прокоментував результати зустрічі президентів України та Ізраїлю, яка відбулась днями у Києві.

Він розповів про причини відмов у перетині кордону, які останнім часом траплялися з багатьма українцями. Гість студії зазначив, що причиною могли бути політичні питання і так українцям вказували на певні речі у зовнішній політиці, які ми могли робили некоректно, адже самі митники навряд чи створювали би перепони, додав експерт.

Також Тимофєєв пояснив, чому Україна не коментує по факту переговорів. що на них піднімалось питання Єрусалиму, як столиці Ізраїлю. Він заявив, що Україна не буде підтримувати таку позицію, оскільки це автоматично порушить нашу міжнародну політику із питань анексованих українських територій.

Посол заявив, що Ізраїль не став посередником між Україною та РФ з тої причини, що їм це не вигідно. Ізраїль має дуже міцні зв'язки з РФ і не зацікавлений у їх погіршенні.

Військова допомога Ізраїлю Україні, на думку Тимофєєва, могла обговорювалась лише в контексті технологій. Це означає, що Україна може отримати доступ до сучасних технологій, якими володіє Ізраїль, але не напряму.

Експерт пояснив, що зона вільної торгівлі з Ізраїлем для України є більше вигідною, ніж ризикованою. Передумов для того, щоб Україна стала сировинним придатком Ізраїлю посол не бачить.

Пенсійні домовленості посол назвав однозначно позитивним результатом, оскільки громадяни РФ та України, які проживають в Ізраїлі, постійно піднімають між собою цю тему. Раніше громадяни РФ, які отримували пенсії хизувалися цим. Тепер і українці отримуватимуть пенсії в Ізраїлі. І на думку посла, це є дуже позитивним у контексті іміджу України на міжнародній арені.

Також Тимофєєв заявив, шо Нетаньягу може передати Путіну якийсь важливий меседж від Зеленського, оскільки Нетаньягу має до президента України особисті симпатії.

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