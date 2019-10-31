Що принесе перший день листопада: прогноз погоди в Україні від ObozTV

Останній місяць осені в Україні розпочнеться з холодів, подекуди синоптики прогнозують невеликі снігопади.

ObozTV представляє прогноз погоди на п'ятницю, 1 листопада.

На заході хмарно та сухо. Вдень на термометрах +8 градусів, вночі -2.

На півночі переважатиме похмура погода. У Сумах очікується незначний снігопад. Денний максимум +6 градусів, нічний мінімум -1.

На сході мінлива хмарність, без опадів. Вдень повітря прогріється до +7, вночі стовпчик термометра опуститься до -1 градуса.

Півдню та Криму обіцяють погожий день. Температура повітря протягом дня становитиме +9 градусів, уночі 0.

У центральних регіонах сонце чергуватиметься з хмарами. Температура повітря вдень +8, вночі -1 градус.

У Києві 1 листопада ясно та сухо. Денний максимум +7 градусів, нічний мінімум +1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3-4 листопада в Україні знову очікується невелике потепління, а після 12-13 числа – різке похолодання. Докладний прогноз на листопад надав народний синоптик Леонід Горбань.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!