Що означає реакція українців на евакуацію з Китаю: психологиня

Психологиня Світлана Чуніхіна у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала паніку, яка відбувається у світі через коронавірус та у Нових Санжарах зокрема.

"Тут потрібно розглянути, чи ця реакція була нормальною на ті події, які відбувалися. Чи нормально взагалі відчувати страх. Це нормально. Страх - це дуже еволюційна емоція. Це емоція, яка дозволяє нам врятуватись від небезпеки. А паніка - це ситуація. коли емоція повністю захоплює людину. Я не думаю, що в Нових Санжарах була паніка. Був страх, але більше була емоція ненависті до влади і до тих, хто прибув з Китаю", - заявила психологиня.

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