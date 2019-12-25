Що дивитись на свята: кінофільми, які незаслуженно обходять увагою у новорічному показі

Якщо "Карнавальна ніч" вам не здається такою смішною, як раніше, а цитати з фільму "З легким паром або Іронія долі" вже набридли, Юлія Крапівіна порадила, якими несподіваними фільмами можна себе розважити у новорічні і різдвяні свята.

Це фільми, яким виповнилось 60 або навіть 80 років і більшість із них має голлівудське походження. Серед них "Магазинчик за рогом" (1940), "Це дивовижне життя" (1946), "Чудо на 34-ій вулиці" (1947) , "Ніч перед Різдвом" (1961) та сучасний "Любіть Куперів" (2015). Ці фільми можуть стати чудовою розвагою, з прекрасною грою акторів та цікавим сюжетом, на відміну від того, що може запропонувати як сучасний український кінематограф, так і українське телебачення.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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