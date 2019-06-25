Що буде з курсом долара в Україні: економічний прогноз

Що буде з курсом долара в Україні? Яких відміток досягне гривня до кінця 2019 року?

Продовжуємо розмову з економістом Ігорем Гарбаруком.

Першу частину ефіру можна подивитися тут.

"Третій рік поспіль у нас абсолютно однакова тенденція. Січень, друга декада, – пікове зростання (долара. – Ред.). Потім падіння до червня місяця. Липень, серпень – невелике зростання. Вересень-жовтень – основне пікове зростання. Тому що початок ділового сезону, закінчення збору врожаю, потреба у валюті тощо. Думаю, що з урахуванням незбалансованої ситуації на кінець року ми зможемо дійти до коридору 28-29 грн/долар", – прогнозує Гарбарук.

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