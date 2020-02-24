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24 лютого • оновлено в 22:21
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Що буде з іпотекою в Україні: економіст

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Економіст Борис Кушнірук у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував заяви прем'єр-міністра України про потребу "торгувати наркотиками", щоб виплатити іпотеку.

"Існує декілька проблеми. Перша проблема: що іпотеку треба виплатити за 15 років, а в розвинених каїнах іпотека дається більше ніж на 30 років, так само і відсоткова ставка була би меншою. На жаль, наша економіка має сировинний характер, ми не можемо гарантувати збереження стабільності більше ніж на 1-2 роки. Довгострокову стабільність інфляційну не може гарантувати ані Нацбанк, ані уряд. А друга проблема полягає в тому, що всі хочуть придбати житло лише у великих містах", - заявив економіст.

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Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Підсумки
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Борис Кушнірук
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