Що буде з іпотекою в Україні: економіст
Економіст Борис Кушнірук у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.
Він прокоментував заяви прем'єр-міністра України про потребу "торгувати наркотиками", щоб виплатити іпотеку.
"Існує декілька проблеми. Перша проблема: що іпотеку треба виплатити за 15 років, а в розвинених каїнах іпотека дається більше ніж на 30 років, так само і відсоткова ставка була би меншою. На жаль, наша економіка має сировинний характер, ми не можемо гарантувати збереження стабільності більше ніж на 1-2 роки. Довгострокову стабільність інфляційну не може гарантувати ані Нацбанк, ані уряд. А друга проблема полягає в тому, що всі хочуть придбати житло лише у великих містах", - заявив економіст.
Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".