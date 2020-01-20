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20 січня • оновлено в 18:51
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Ще одна 19-річна українка продає свою цноту

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Ще одна дев'ятнадцятирічна українка вирішила продати свою цноту на аукціоні. Так, стартова ціна на сайті ескорт-послуг "Сinderella escorts" - 50 тисяч євро.

За словами дівчини, яка зареєстрована під ім'ям Polisha, вона зважилася на такий крок, щоб оплатити собі навчання закордоном і купити будинок біля моря. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як виглядає дівчина.

"Я хочу продати свою цноту, тому що я відчуваю себе як пташка в клітці, і я хочу відчувати себе вільно і отримати всі можливості цьому житті. На отримані гроші я хотіла закінчити навчання за кордоном і купити будинок моєї мрії біля моря", - написала дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії 23-річна дівчина Лія зізналася, що продала свою цноту через відоме онлайн-агентство "Попелюшка-ескорт" за 1,3 млн фунтів стерлінгів (38,5 млн грн). А також азербайджанська модель Махбубом Мамедзаде продала цноту на інтернет-аукціоні, який був організований німецьким сайтом Cinderella Escorts

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