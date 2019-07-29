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СБУ спіймала агента ФСБ

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Українська контррозвідка затримала колишнього офіцера української міліції, який працював на Росію і за завданням ФСБ намагався влаштуватися в ізраїльську розвідку "Моссад".

Він проживав у Кременчузі Полтавської області. Як пише ТСН, агент країни-агресора з позивним "Дементій" почав працювати на РФ із початку бойових дій на Донбасі.

"Я до цього [затримання] був готовий. Я ж, бачите, опору не чинив. Не бився головою об стіну, не валявся в істериці. Я до цього морально був готовий", – розповів він.

Як з'ясували слідчі, саме "Дементій" здав ФСБшникам українця Ігоря Кияшка, якого в Росії засудили на вісім років.

Під час обшуку в агента також знайшли заяву про бажання нібито добровільно допомагати ізраїльській розвідці. За вказівкою ФСБшних кураторів, він відправив її на сайт "Моссада".

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