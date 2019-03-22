СБУ попередила теракт у Харкові: Obozrevatel News о 12:00 від 22.03.2019

СБУ попередила теракт у Харкові

Росія готувала кривавий теракт у метро Харкова. Його метою мали стати численні жертви та дестабалізація ситуації у Україні. Про це Служба безпеки розповіла на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Там уточнили: для втілення такого задуму спецслужби Росії завербували харків'янина. Йому передали вибуховий пристрій, потужністю шістсот грамів тротилу.

Два сценарії відтермінування Brexit

Євросоюз запропонував Лондону два сценарії перенесення Brexit. Перший буде застосований, якщо Палата громад британського парламенту наступного тижня підтримає погоджену раніше угоду про Brexit, яку уклали в листопаді 2018 року. Тоді вихід Великобританії з ЄС відкладуть із запланованого 29 березня до 22 травня. Якщо ж британські депутати угоду не підтримають, то дату Brexit перенесуть на 12 квітня. Водночас у ЄС заявили, що Brexit у будь-якому випадку не відбудеться наприкінці березня, як раніше планувалося.

22 березня – День Сорока Святих

Сорок святих сьогодні відзначають християни Східного обряду. Цього дня люди вшановують пам'ять сорока Севастійських мучеників. Це воїни римського легіону, які загинули у 320 році біля міста Севастія (нині – це турецьке місто Сівас), за відмову зректись християнської віри.

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