Савік Шустер повернувся на ТБ: що змінилось

3 вересня відомий телеведучий Савік Шустер презентував свою нову студію, в якій будуть записувати відроджене ток-шоу "Свобода слова". Його не було на екранах близько трьох років.

Що про це відомо і як змінився Шустер за час поза Україною? Розповідає OBOZREVATEL.

Що відомо про новий проект?

Шустер повернеться в ефір після трирічної перерви. За його словами, відродження передачі було ініціативою керівництва телеканалу "Україна".

"Подзвонили керівники каналу. Ми з Павлом Єлізаровим пішли на зустріч. Нам сказали, що вони б хотіли, щоб у них на каналі виходило впливове політичне ток-шоу", - розповів Шустер "Лівому берегу".

Новий контракт дозволить телеведучому "не економити". Також в ньому прописані гарантії невтручання в редакційну політику, але є і жорстка умова: якщо рейтинги будуть нижче середнього по каналу, то "Україна" має право миттєво закрити шоу.

Нова студія вийшла дуже світлою і дорогою. Крім того, під час ефіру біля кожного глядача в студії буде стояти спеціальна камера, здатна зчитувати їх емоції від того, що відбувається перед ними.

"Вона буде за ними стежити ... Ця камера зчитує емоції. Це абсолютно нова методологія. Перший раз в світі, взагалі в історії людства в прямому ефірі ми спробуємо показати справжню емоційну реакцію на те, що відбувається в студії через face reading – " читання особи ". це абсолютно інноваційна технологія ", – розповів Шустер.

Журналіст працював в Україні з 2005 року. Його шоу виходили на каналах ICTV, "Інтер", "Україна", "Перший національний", "24", "112 Україна", "1 + 1". У 2015 році Шустер заснував телеканал 3S.tv, але через два роки він припинив мовлення.

На якийсь час суд навіть заборонив йому працювати в Україні (потім заборона була знята). Після цього ведучий виїхав з країни. Якийсь час він жив в Італії, де свого часу провів багато років. А після півтора року прожив в Індії.

"Індія, Близький Схід, мусульманський світ ... я так кочував. І очі відпочивали, і душа поступово відходила від нашої рутини. Шукав себе заново. Це дуже важко, але в якийсь момент я відчув, що знайшов", - розповідав Шустер журналістці Соні Кошкіній в 2018 році.

Сьогодні помітно, що у Шустера стало значно менше волосся і тепер практично немає зайвої ваги. Втім, властива йому енергія, здається, нікуди не поділася.

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