Санкції ЄС за Керченську агресію: Obozrevatel News о 12:00 від 15.03.2019

Санкції ЄС за Керченську агресію

ЄС ввів санкції проти 8 росіян, причетних до керченської агресії. Серед тих, хто потрапив до чорного списку: Сергій Станкевич. Високопосадовець з ФСБ Росії особисто керував операцією з нападу на українські судна та захоплення моряків у полон.

Засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Криму

Рада Безпеки ООН сьогодні розгляне ситуацію із правами людини в анексованому Росією Криму. Голова української делегації Сергій Кислиця каже, що засідання Радбезу дозволить тримати у фокусі уваги міжнародної спільноти агресію Росії проти України.

Ціни на газ для населення

Нафтогаз пропонує скасувати регулювання цін на газ для населення. За словами глави правління компанії Андрія Коболєва, ціна на європейському ринку за останні місяці знизилася настільки, що з квітня українські газові трейдери, ймовірно, будуть пропонувати газ за ціною нижче, ніж поточна.

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