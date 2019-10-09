Самосуд по-київськи: як співробітники магазину покарали крадійку

У Києві співробітників "Червоного маркету" звинуватили в тому, що вони влаштували самосуд над жінкою, яка нібито намагалась вкрасти шкарпетки.

За словами очевидців, вона була п’яною. Відповіде відео з’явилося на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

На ролику видно, як жінка ховала у себе в штанах кілька пар носків, а розлючені люди почати через це штовхати та бити її.

"Співробітники "Червоний маркет" на Фестивальному затримали п‘яну крадійку товару. Не очікуючи на поліцію, винесли покарання самостійно", – йдеться у дописі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі в ніч з 4 на 5 серпня на ринку на вулиці Образцова затримали 14-річного підлітка, який намагався вкрасти камеру відеоспостереження. Охоронці ринку накинулися на хлопця. У цей момент йому на допомогу підійшов чоловік, якому охорона завдала кілька ударів.

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