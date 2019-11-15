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15 листопада • оновлено в 14:39
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Самолікування проблем зі шкірою: лікар розповіла, чи може пацієнт вилікувати себе сам

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Дерматолог вищої категорії, професор Тетяна Святенко у прямому етері на ObozTV розповіла про випадки, коли варто звертатись до лікаря-дерматолога.

"Є дві проблеми щодо самолікування. Зараз майже всі питання ми вирішуємо через пошук у Гуглі. Це добре, але в інтернеті є проблема із псевдонауковою інформацією. Сама людина зазвичай не може зорієнтуватися, яка інформація є науковою, а яка є псевдонауковою. Якщо пацієнт намагається лікувати себе сам, то це є просто втрата коштів та часу. Дуже рідко це може допомогти та покращити стан пацієнта. Реклама, яку можна побачити в інтернеті часто є фейковою, там можуть використовуватись фотографії відомих лікарів навіть без згоди цих лікарів". - заявила лікар-дерматолог.

Вона також розповіла про процедури омолодження шкіри.

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Тетяна Святенко
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