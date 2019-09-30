Салат із солоною сьомгою

Надзвичайно смачний та вітамінний салат, який містить у своєму складі виключно корисні інгредієнти. Основним компонентом салату є солона сьомга.

Вона, власне, стане "родзинкою" та невід’ємним елементом страви. Окрім цього ми використаємо пекінську капусту, свіжі огірки та помідори, а також яйця, кріп та заправку (яка складатиметься з лимонного соку та рослинної олії).

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