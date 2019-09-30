Головна Новини
30 вересня • оновлено в 19:10
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Салат із солоною сьомгою

221 Читати матеріал російською

Надзвичайно смачний та вітамінний салат, який містить у своєму складі виключно корисні інгредієнти. Основним компонентом салату є солона сьомга.

Вона, власне, стане "родзинкою" та невід’ємним елементом страви. Окрім цього ми використаємо пекінську капусту, свіжі огірки та помідори, а також яйця, кріп та заправку (яка складатиметься з лимонного соку та рослинної олії).

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "FOOD OBOZ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
FOOD OBOZ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш

Новини

Всі новини