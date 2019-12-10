Сайт "Миротворець" припинить свою роботу на всіх серверах
Проєкт "Миротворець" оголосив, що 10 грудня о 18:00 повністю зупинить роботу своїх серверів. Йдеться про сайт myrotvorets.center і всі його дзеркала.
Повідомлення про це з'явилося на Myrotvorets News з уточненням, що дочірні проєкти продовжать працювати у звичайному режимі.
"10 грудня о 18:00 на радість чудовиськам від медіабл*дства, бойовикам і російським найманцям, а також на вимогу деяких об'єктивних обставин ми повністю зупиняємо сервери "Миротворця", а саме: сайт myrotvorets.center і всі його дзеркала", – йдеться у повідомленні.
При цьому на "Миротворці" наголосили, що припинення роботи затягнеться не більше, ніж на дві години.
Що стосується доступу до відомостей щодо об'єктів дослідження "Миротворця" у розділі "Чистилище", то він буде тимчасово забезпечений тільки для окремих категорій користувачів на певному закритому ресурсі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні уряд Німеччини засудив сайт "Миротворець" і зажадав від української влади вжиття заходів щодо його видалення. Німецький лівий політик назвав сайт "інструментом залякування всього українського народу".
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