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Рух на Троєщині: зручно і з комфортом

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Донедавна жителі Деснянського району витрачали мінімум 30 хвилин на проїзд дорожніх розв'язок. Адже на більшості з них був односторонній рух.

"Ми розуміємо, що транспортна проблема є номер 1 не лише для цього округу, але і для цієї Троєщини. І тому сьогодні У міській владі зроблений особливий акцент на вирішенні транспортної проблематики Троєщини", — говорить заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

Відтак за кошти міського бюджету завершили реконструкцію розв‘язки вулиць Оноре де Бальзака і Каштанової. Тут повністю відновили усі комунікації, перелаштували роботу світлофору, створили благоустрій, а головне – організували повноцінний двосторонній дорожній рух.

"Це один з дуже хороших прикладів, коли за відносно невеликі гроші ми отримали розв'язку, яка дає великий транспортний ефект в Деснянському районі. Я вважаю, що виглядає вона добре. Тут була проведення заміна асфальту, опор освітлення", — говорить заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

Далі у планах КМДА повне оновлення і запуск двостороннього руху на перетині Проспекту генерала Ватутіна та вулиці Бальзака. Це дасть можливість ефективніше організувати автомобільне сполучення прилеглих мікрорайонів. Також оновлять пішохідний перехід, під шляхопроводом. Всі документи і дозволи на будівництва готові і проведені публічні закупівлі.

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