Рух на подолання корупції має бути не згори, а знизу: юристка

Керівник проектів з питань конституційного права Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко у прямому етері ObozTV прокоментувала прохання західних держав переглянути судову реформу.

"Треба розуміти, що у нас такий розвиток політичних сил, які приходять до влади, що саме судді, які лояльні до нової влади, залишаються. Тобто навіть судді, які були лояльними до попередньої влади, вони вже на гачку, вони є дуже зручними для нової влади. І от зараз, до речі, тест: всі ці судді залишаться чи ні - для мене питання. Це очевидно буде відповідь щодо намірів тої судової реформи, яка розпочалася", заявила Кириченко.

За її словами, та політична сила, яка прийшла, мала би почати будувати сильну судову владу. Це має бути вигідно і бізнесу, якщо бізнес вже грає за правилами.

"Всі країни проходили цей етап, коли всі розуміли, що їм потрібна справедлива судова система. І друга складова - це суспільство, яке каже, що ось це рішення не справедливе, але якщо мій син попав в аварію, то можливо можна якось завадити штрафу, чи покаранню. Ну що ж він там буде гарний сидіти півроку! Цей рух (щодо подолання корупції - ред.) не має бути згори", - зазначила юристка.

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