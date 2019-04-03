РПЦ висунула вимоги до Зеленського

Представникам РПЦ в Україні необхідно домовлятися з можливим переможцем виборів президента України шоуменом Володимиром Зеленським.

Про це в своєму телеграм-каналі "Православна політика" заявив протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін, зазначивши, що потрібно вимагати "письмових гарантій".

"Традиціоналістам треба досягати домовленостей з лідером гонки. Вимагаючи письмових гарантій припинення гонінь на канонічну Церкву, повернення політемігрантів і критиків "європейського вибору" в політику і суспільне життя перед виборами в Раду, призначення міністром культури (він курирує релігію) Юрія Бойка, Віктора Медведчука або Василя Анісімова (голова прес-служби УПЦ МП - Ред.). Останній може стати і профільним заступником по релігії", – вважає російський священнослужитель.

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