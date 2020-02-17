РПЦ назвала цивільних дружин безкоштовними повіями

Скандальний протоієрей Російської православної церкви Димитрій Смирнов назвав цивільних дружин "безкоштовними повіями".

Він розкритикував тих, хто погоджується на такий шлюб, на зустрічі з учасниками православної спільноти "OrthodoxBRO", пише "Інтерфакс".

"У нас жінки самі не розуміють, що таке шлюб. Не хочеться сказати, що "я – безкоштовна повія ", тому кажуть: у мене цивільний шлюб. Здрастуйте! Та ні, ти просто безкоштовно надаєш послуги – і все, а так тебе ніхто за дружину не вважає", – видав священник.

Смирнов також здивувався, що в Росії заміжніх жінок на мільйони більше, ніж одружених чоловіків.

"Як так може бути? Та дуже просто: ті чоловіки, про яких кажуть, що вони одружені цивільним шлюбом, вони не вважають їх за дружин, це просто тимчасова втіха. Бо якби він ставився до неї як до дружини – ну що, важко зареєструватися, чи що? Та ні, жодних труднощів", – висловився протоієрей.

Після резонансу довкола заяви в РПЦ вирішили виправдатися і запевнили, що Смирнов мав на меті не образити жінок, а привернути увагу до проблеми безвідповідальності чоловіків. У РПЦ додали, що цей вислів не варто розуміти буквально.

Незабаром з'явився коментар самого Смирнова. Як пише "Подъем", вибачатися протоієрей відмовився.

"Повія – абсолютно літературне слово. І я навмисне використовував саме його. Я міг сказати грубо, я виріс у бараку. Так що я можу вибрати таке слово, що вушка скрутяться всуху і зів'януть. А за що вибачатися? Я говорю не про них персонально, а про явище. Тому що мені їх шкода. Бо їх кидають через три-п'ять років, з ними поводяться як зі сміттям. І жінкам доводиться цю гидоту терпіти. Я добираю такі вирази, щоб зупинити цей кошмар. Кому не подобається, нехай подає на мене до суду. Посудимося. Я доведу з аргументами в руках", – заявив він.

"Я називаю речі своїми іменами. Може, хоч якась частина замислиться. А якщо я буду шмарклі жувати, вони не прислухатимуться. Так, я висловлюю цим скорботу, але на це і розраховано. Бо коли дитина не розуміє ласку, отже, треба їй трохи з любов'ю по дупці надавати. Тоді до неї дійде: як не через розум, то через дупцю", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Смирнов заявив, що "жінки слабші розумом за чоловіків". День всіх закоханих священник назвав святом "для хворих".

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