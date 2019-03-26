Розвиток економіки, реальна ціна на газ і курс долара: економіст вказав на непрофесіоналізм уряду

Економічний експерт Ігор Гарбарук зазначив, що реальна ціна на газ в Україні має бути на рівні 2013 року - приблизно 90 доларів за 1000 кубометрів. Це, за його словами, дозволить не тільки знизити соціальний тиск на споживача та фінансовий на бюджет країни, але й дозволить українській продукції бути конкурентноздатною на зовнішніх ринках.

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