ГоловнаНовини
МоваЯзык
МедОбозГоловна

Розведення військ не принесе мир на Донбас: волонтер розповів, яку тактику застосовують бойовики

172Читати матеріал російською

Ветеран АТО і волонтер Мирослав Гай зазначив, що протягом доби були обстріляні не тільки автомобілі військових медиків, але й автомобілі поліції, медиків-волонтерів і цивільні об'єкти в Авдіївці. Обстріли, підкреслив волонтер, проходили по всій лінії розмежування із використанням крупнокаліберної артилерії.

На його думку, розведення військ не може ніяк гарантувати припинення вогню через те, що бойовики ведуть обстріли не з автоматів і мінометів, а зі зброї, яка вражає цілі на великій відстані.

Тому таке розведення, за його словами, може покращити тактичні умови українських військових, поліпшити умови для маневрів та спостереження або надасть трохи більше часу на реагування, але воно ніяк не допоможе у припиненні війни.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ПідсумкиЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Мирослав Гай
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини