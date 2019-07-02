Розведення військ не принесе мир на Донбас: волонтер розповів, яку тактику застосовують бойовики

Ветеран АТО і волонтер Мирослав Гай зазначив, що протягом доби були обстріляні не тільки автомобілі військових медиків, але й автомобілі поліції, медиків-волонтерів і цивільні об'єкти в Авдіївці. Обстріли, підкреслив волонтер, проходили по всій лінії розмежування із використанням крупнокаліберної артилерії.

На його думку, розведення військ не може ніяк гарантувати припинення вогню через те, що бойовики ведуть обстріли не з автоматів і мінометів, а зі зброї, яка вражає цілі на великій відстані.

Тому таке розведення, за його словами, може покращити тактичні умови українських військових, поліпшити умови для маневрів та спостереження або надасть трохи більше часу на реагування, але воно ніяк не допоможе у припиненні війни.

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