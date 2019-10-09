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9 жовтня • оновлено в 18:49
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Розведення військ можливе лише після припинення обстрілів: генерал-лейтенант розвідки

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Ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан прокоментував інформацію щодо відведення військ на Донбасі та повернення ЗСУ на позиції 2016 року.

Він заявив, що ми зараз перебуваємо в ситуації ескалації з боку російських окупаційних військ.

"Лише сьогодні відбулось вже 20 обстрілів позицій ЗСУ, тобто ніякого затишшя немає, у тому числі і у потенційних районах розведення. Як на мене, то відведення має відбуватись лише тоді, коли вогонь буде припинений по всій лінії зіткнення, тоді є якісь гарантії", - зазначив генерал-лейтенант.

Він додав, що позавчара прессекретар Володимира Путіна Пєсков заявив, що Росія не гарантує відведення війсь у тих пунктах, які вказані та визначені Мінськими домовленостями та іншими документами.

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