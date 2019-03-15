Розстріляли людей у мечетях та лікарні: Obozrevatel News о 10:00 від 15.03.2019

Розстріляли людей у мечетях та лікарні

Щонайменше сорок загиблих та десятки поранених. У місті Крайстчерч, що в Новій Зеландії, терористи розстріляли дві мечеті та лікарню. Очевидці кажуть: нападники, в основному, цілилися в дітей. Стрілянина тривала близько двадцяти хвилин.

США передадуть Україні катери Island

Сполучені Штати передадуть Україні ще два патрульні катери класу Айленд. За словами командувача Об'єднаними Збройними силами НАТО в Європі генерала Кертіса Скапаротті, Пентагон хоче підсилити український військовий флот.

Плата за комуналку за невикористаної субсидії

Українці, які не використали субсидію, мають платити менше - за лютий та березень. Це стосується коштів, які нараховувалися ще на рахунки постачальників комунпослуг. У Міністерстві соціальної політики кажуть – якщо у попередніх місяцях у громадян були переплати або невикористана субсидія - вони мають право платити менше – рівно на суму невикористаної державної допомоги.

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