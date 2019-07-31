Розслідування вбивства Каті Гандзюк: винні можуть уникнути покарання

Розслідування вбивства Каті Гандзюк: винні можуть уникнути покарання100 Читати матеріал російською
Голова правління ГО "Правозахисна ініціатива" Богдан Чумак прокоментував хід розслідування убивства Каті Гандзюк.
Він заявив, що є вірогідність, що особи. які фігурують у слідстві зараз уникнуть покарання. За його словами, генеральна прокуратура робить вигляд, що все нормально, хоча, на думку Чумака, вони спочатку мали подати клопотання до слідчого судді, продовжити строки досудового розслідування, а потім призупиняти розслідування і заявляти, що вони оголосили Лєвіна у міжнародний розшук і намагаються зробити все можливе для його екстрадиції.
Він також додав, що батьком Катерини Гандзюк називалось ще два прізвища, які не фігурують у справі - це ексгубернатор Херсонської області Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук. Але, за словами експерта, окрім обшуків, які у червні проводилися СБУ, не було зроблено нічого, і ці особи поки не фігурують як замовники вбивства Каті Гандзюк. Більше того, Євген Рищук балотувався як мажоритарник по регіональному округу, додав Чумак.
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