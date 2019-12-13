Розслідування щодо ДСНС в Одеській області триває: прес-секретарка прокуратури
Прес-секретарка прокуратури Одеської області Катерина Новачли у прямому етері на ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.
Вона прокоментувала, чи повідомлялося про підозру комусь із винуватців в Одеській області.
"На даний час про підозру нікому не повідомлялося, досудове розслідування за даним кримінальним провадженням здійснюють співробітники у місті Миколаєві. Розслідування триває. Проводяться усі необхідні слідчі дії і у рамках цього провадження проводяться обшуки приміщення служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області", - заявила прес-секретарка.
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