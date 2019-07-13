Роздягніться – ви в ефірі: Назарій Гук

Назарій Гук, він же Julik. Музикант, який колекціонує кулінарні рецепти і обожнює готувати італійські страви. Боїться змій, але обожнює висоту. Знає, що таке контрабас, не у теорії, а на практиці. Оживляє пісні українських артистів і знає в цьому толк.

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