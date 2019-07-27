Роздягніться – ви в ефірі: Андрій Князь

Роздягніться – ви в ефірі: Андрій Князь351 Читати матеріал російською
Андрій Князь. Людина науки, яка не може жити без музики. Досліджував фольклор, любить доглядати за квітами і власноруч готувати. Йому не важливо, якої комплекції дівчина. Головне – щоб була брюнеткою. Хоча інколи заглядає і на блондинок.
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