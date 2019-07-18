Роздача російських паспортів в Україні: журналіст вказав, які області буду наступними

Блогер та журналіст Кирило Сазонов пояснив справжній сенс розширення категорій українців, які, згіднго нових російських правил, можуть претендувати на отримання спрощеного громадянства РФ.

За його словами, на сьогодні в Росії знаходиться, з різних причин, трохи менше мільйона чоловік, які, коли отримають російське громадянство, дозволять вирішити цій країні відразу декілька проблем. Першою він назвав, уповільнення демографічної кризи, через низьку народжуваність і швидке старіння населення Росії. Другою проблемою, яку Кремль намагається вирішити за рахунок притоку українців, це деслов'янизація. Він наголосив, що зараз там вже почало домінувати населення, яке сповідує іслам. Молоді люди, які будуть працювати і платити податки, слов'янської національності і християнського віросповідання - це здатне, за словами журналіста, хоч якось утримати "русскій мір" хоча б в рамках пристойності.

Він вважає, що в перспективі буде спрощене надання громадянства буде надано не тільки людям, які мешкають в Донецькій і Луганській областях, а й Харківської, Одеської та взагалі по всій території України.

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