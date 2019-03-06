Огляд трендів в технологіях

Супермаркети без кас, пластир, який аналізує стан здоров’я, повітряне таксі та навіть молодша сестра робота Софії! Про майбутнє, яке вже настало, дізнаєтесь з огляду трендів у технологіях!

В Японії тестують магазини без кас

Певно, кожен з нас, перебуваючи в черзі супермаркету, задавався питанням : "Чому замість чотирьох кас працює лише одна?". В Японії Seven-Eleven Japan, мережа цілодобових мінімаркетів та виробник електронної продукції компанія NEC розробили систему розрахунку без касирів. Тестують технологію на власних співробітниках. Камера фіксує обличчя всіх працівників NEC, які заходять в магазин. Покупці використовують сканер для зчитування штрих-коду на товарах, які вони хочуть придбати. А ще одна камера сканує обличчя на виході. Гроші автоматично списуються із рахунку покупця. Легко і швидко!

Німеччина та Швейцарія розробили повітряне таксі

Щодо легко і швидко. Власникам автівок, які їздять Києвом, ці слова не знайомі. Причина – затори, які вранці, ввечері під час злив та снігопадів паралізують столицю України. Руку допомоги Києву, та й всім мегаполісам світу, простягують швейцарці – там працюють над концепцією літаючого таксі. Ідея прийшла в голову працівникам місцевої федеральної залізниці. Розробники зауважують, що завдяки цій технології пасажири зможуть швидше долати відстані між аеропортами та вокзалами або між віддаленими районами. У реалізації ідеї залізничникам допомагає німецька компанія Lilium, вона вже має прототип повітряного транспорту, який може долати відстань 300 кілометрів за одну годину.

"Пластир", який визначає стан здоров’я та вводить ліки

Трендовою темою для розробників всього світу було і залишається здоров’я. Дізнатись інформацію про організм за допомогою пластира? Без проблем! Команда дослідників із Північно-Західного університету штату Іллінойс, розробили прилад, який повідомляє про стан здоров'я, аналізуючи...піт. Він нагадує розмальований медичний пластир. Через мікроскопічні отвори піт потрапляє у пристрій і розподіляється по резервуарах, оснащених тест-смужками, які вимірюють рівень молочної кислоти, глюкози і хлоридів. Результати можна зчитувати через спеціальний додаток для смартфона. Це дозволяє виявити діабет. А інша подібна розробка, але вже південнокорейських науковців - пластир, який реагуючи на покази, ще й вводить ін'єкцію інсуліну за потреби.

Вдосконалений "Тамагочі" для порятунку живих істот

До речі, українські розробники також не пасуть задніх! Пам’ятаєте, як на рубежі 2000х ледь не кожна дитина мала при собі тамагочі? Українські програмісти створили мобільний додаток Animar, який поверне нам удосконалену версію іграшки, яку полюбили мільйони людей по всьому світу. У додатку можна обрати одного із вихованців: тигра, панду, слона, морського котика або пінгвіна. Користувач має дбати про улюбленця - годувати та підтримувати у формі. Можна знімати фото та відео із тамагочі та ділитись ними у соцмережах. За допомогою програми розробники хочуть привернути увагу до загрози зникнення понад 40% біологічних видів на планеті.

"Сестра" робота Софії - розвага і навчання

Ну а наприкінці нашого топу – трохи про робототехніку! Hanson Robotics представила сестру робота Софії. Так, вам не почулось! Розробку назвали Little Sophie і вона призначена для навчання дітей віком від 7 до 13 років. Маленька Софія може ходити, розмовляти, співати, грати в ігри і навіть жартувати. Також робот має підключення до бази підручників Академії AI Hanson. Розробники переконані, що Маленька Софія надихатиме дітей на навчання через безпечний та інтерактивний досвід взаємодії із роботом. Над Маленькою Софією працювала велика команда інженерів, робототехніків, дизайнерів та експертів зі штучного інтелекту.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!