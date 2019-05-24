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Российский режиссер призвал Зеленского к перевороту

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Российский режиссер, директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров призвал президента Украины Владимира Зеленского заручиться поддержкой террористов "ДНР" и устроить вооруженный переворот.

По его словам, это якобы единственный способ спасти Украину от развала, а Зеленского – от свержения с должности. Преступный призыв фанат путинской политики озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владмиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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