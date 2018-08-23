Российский историк предложил сбросить на Киев атомную бомбу

Российский пропагандист, историк Евгений Спицын выступил с маразматичной речью, заявив, что если бы Россия вела войну против Украины, то уже давно сбросила бы на Киев атомную бомбу.

Столь неадекватным образом он решил озвучить традиционную ложь Кремля о том, что на Донбассе якобы нет российских войск. Дикое заявление Спицына прозвучало во время дискуссии с украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"