Росляков готував теракт у Керчі 2 роки - на Львівщині горів пасажирський автобус - США розривають угоду з РФ - новини на ObozTV

У мережі з’явилося відео з камер спостереження, на якому видно, як 18-річний студент політехнічного коледжу Керчі Владислав Росляков одягнений у футболку із надписом "Ненависть" - спочатку будівлю підриває, а потім розстрілює учнів та викладачів.

На Львівщині прямо посеред траси загорівся туристичний автобус. У салоні були майже півсотні людей.

США розривають угоду з Росією через те, що Москва протягом багатьох років порушує домовленості про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, каже президент Дональд Трамп.

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