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Росіяни йдуть: що лишається українського в українських телесеріалах

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Все, що вам потрібно знати про українське серіальне виробництво на українському телебаченні міститься в інформації про телесеріал, який виходить на ТРК "Україна".

Режисером телесеріалу "Віддай мою мрію", який адаптовано з корейського серіалу, є уродженець Тули Дмітрій Матов, який знімав серіали про кілерів для російського телеканалу НТВ. Для участі він запросив російських акторів Олега Гааса актора МТХ ім. Чехова, який регулярно знімається в Україні і Анастасію Іванову з Волгограду, що була помічена у серіалі "Універ".

І, звісно, таких акторів доводиться дублювати українською, що й робить цей телепродукт національним.

До речі, російські кіноресурси в мережі інтернет зазначають, що продукт все ж таки не суто український, а є спільним виробництвом з Росією.

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