Росія заявила, що не може добудувати "Північний потік-2": коментар експерта

Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував заяви росіян про те, що у них немає можливості добудувати "Північний потік-2".

"Дійсно ситуація не така оптимістична для компанії, яка займається будівництвом Північного потоку-2. Насправді компанії, які є учасниками цього проекту, вони вже уклали договори. в яких є конкретні обсяги газу, які має поставляти цей газопровід. Тому говорити про роки я би не став. Це просто може зайняти час до 3 кварталу, оптимістичний варіант - 1 квартал. Це можуть бути компанії, які не включені у санкції, просто посередники, наприклад з країн третього світу. Ці компанії фактично будуть замовником цих робіт, а фактично виконуватимуть будівництво ті ж самі люди, ті ж самі виконавці", - заявив Корольчук.

"Китайці, наприклад, не бояться санкцій США. А залишилося лише 160 км "Північного потоку-2" прокласти. Якщо дійсно хотіли ввести ці дієві санкції, то треба було їх вводити рік тому, а не зараз. На жаль, ми просто є свідками перетягування газового канату між РФ і США, які боряться за ринок Китаю, який в свою чергу має наміри нарощувати поставки газу через російський потік "Сила Сибіру", - додав експерт.

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