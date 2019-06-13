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Росія вже звикла: експерт пояснила, чому санкції по Криму неминуче будуть тривати

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Експерт з міжнародних питань Юлія Осмоловська вважає, що ефект від запровадження санкції мають сталий характер. На її переконання, економіка РФ вже до них призвичаїлася та намагається балансувати без огляду на їхню дію. Вона наголосила, що той кумулятивний ефект, який ми можемо спостерігати за п'ять років дії цих санкцій, поки що не призвів до ситуації, коли Росія змушена змінити свою поведінку на міжнародній арені.

Вона відзначила, що в Євросоюзі немає одностайності щодо продовження санкцій проти Росії і те, що країни-члени ЄС продовжили ці санкції ще на рік, це добре. Вона нагадала, що в Європі регулярно лунають з різних країн думки, щодо необхідності перегляду доцільності цих санкцій та різними політичними діячами вносяться пропозиції про їх часткову відміну або послаблення.

Це, за її словами, стосується тих санкцій, які були впроваджені за агресію Росії на Донбасі, які прив'язані до виконання Мінських домовленостей. Натомість, зробила застереження експерт, коли йдеться про санкції щодо Криму, а саме такі санкції було продовжено, тут є солідарна позиція всіх держав-членів Євросоюзу, оскільки вони не визнають анексію українського півострова.

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