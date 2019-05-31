Росія в таємниці від США порушувала договір РСМД: військовий дипломат розкрив деталі

Військовий дипломат, екс-військовий представник місії України при НАТО Петро Гаращук заявив, що внесення президентом РФ Володимиром Путіним до Держдуми законопроекту про припинення дії російсько-американського Договору про ракети середньої і малої дальності (РСМД), створює надзвичайно небезпечну ситуацію в світі. За його словами, через продовження війн та бойових дій, ліквідацію дій міжнародних договорів про обмеження певних видів озброєнь, воєнно-політична обстановка стає вкрай напруженою.

Він наголосив, що завдяки цьому договору, який розроблявся тривалий час, було знищено 1846 ракет середньої і малої дальності із дальністю дії до 2500 км в Європі з боку СРСР, а також "крилаті ракети" класу Томагавк європейських країн НАТО та США.

За його словами, розробки ракет цих ракет проводились таємно, ще під час дії договору. Росія проводила модернізацію ракети "Калібр" морського базування, про які американська розвідка повідомила американського президента. Переконавшись, що ці ракети долають відстань більшу ніж 500 км, президент США Дональд Трамп пішов на припинення дії цього договору.

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