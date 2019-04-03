Росія в анексованому Криму призиває на строкову службу громадян України

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що в окупованому Росією Криму, згідно російського законодавства, незаконно застосовується на українській території до українських громадян, відбувається призов на строкову військову службу у лавах збройних сил РФ. Він зазначив, що багато людей намагаються уникати такого призову; часто за допомогою батьків, вони переправляються на територію материкової України. Але такої можливості, за його словами, на жаль, мають не всі.

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