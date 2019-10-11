Росія робить ставку на новий Майдан в Україні: експерт-міжнародник

Експерт з міжнародних питань Максим Ялі прокоментував пресконференцію Володимира Зеленського.

Він заявив, що Росія навряд чи піде назустріч Україні, і прийме наші умови.

"Це враховуючи, що РФ все нові і нові умови ставить перед Україною. Зеленський та Пристайко зазначали, що спочатку було лише дві умови: формула Штайнмаєра та розведення військ, а потім почали додаватись ще якісь пункти. Для Росії ця ситуація виглядає як "виделка", і обивда варіанти сприятливі: перший варіант - це реалізація Мінських домовленостей на умовах Росії, а другий варіант - це розхитування ситуації в Україні. Я переконуюсь в тому, що в РФ ставлять саме на другий варіант, тобто на Майдан і на нові протести. А ми всі розуміємо, що якщо почнеться новий Майдан, це не буде 2014 рік - хороводи, танці, пісні - все буде набагато сумніше", - заявив Ялі.

Він додав, що новий Майдан буде ближчим до того, що відбулось у Вірменії на початку 90-х років, тобто люди просто прийдуть в Парламент і розстріляють усіх.

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