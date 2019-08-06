Росія проводила навчання, де моделювала ядерні удари по Європі

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прокоментував розірвання Договіру про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Він нагадав слова Маргарет Тетчер, яка говорила, що якщо ядерна зброя є, то вона колись обов'язково буде використана. Експерт також зазначив, що поняття ядерна зброя включає у себе різні заряди, і Росія, за його словами, неодноразово проводила навчання, моделюючи удари такими зарядами по європейських столицях. Мусієнко додав, що при цьому світ має "запобіжники", які називають Доктриною гарантованого взаємного знищення.

Експерт також прокоментував вибухи на військових складах РФ, зазначивши, що достеменно невідомо, що саме там зберігалося. Мусієнко сумнівається, що на тих складах зберігалась ядерна зброя. але таку можливість не виключає. За офіційними даними на складах, де відбулися вибухи, зберігались знаряди, якими сьогодні обстрілюють українські підрозділи на Донбасі.

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