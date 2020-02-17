Росія провела в Мюнхені справжню спецоперацію: Олексій Гончаренко

Народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував наслідки Мюнхенської конференції для України та безпеки у Європі.

"Ми можемо побачити динаміку, і вона для України неприємна. Якщо в минулому році Україна згадувалася більше 30 разів на ключовому документі - це такий звіт про безпеку в світі, який готує Мюнхенська конференція з безпеки, мабуть, найбільш впливовий документ на весь рік в цій сфері. То цього разу Україна була згадана лише 8 разів. Український президент виступав, але в другорядному залі, а не в основному конференц-холі", - заявив Гончаренко.

Росія, на його думку, провела просто спецоперацію, підготувавши т.зв. 12 кроків щодо поліпшення безпеки в Україні та євроатлантичному просторі.

"Там підписи не тільки росіян. Готували це росіяни, але вони знайшли і українців, і американців, і європейців, дуже поважних експертів, який поставили свої підписи під цим документом", - додав народний депутат.

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