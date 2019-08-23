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Росія посилено поширює фейк про Пакт Молотова-Ріббентропа

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Російська місія ОБСЄ, а також МЗС Російської Федерації почали поширювати неправдиву інформацію про те, що у Другій світовій війні нібито винні Польща Англія і Франція.

Про спробу спотворення історичних фактів Москвою написала на своїй сторінці у Facebook директор з корпоративних комунікацій "Нафтогазу України" Олена Осмоловська.

"Якщо ви думаєте, що бачили максимум цинізму у виконанні російських дипломатів, то ні. Російська місія в ОБСЄ пише, що у Другій світовій війні винна...Польща. Тому що вона у 1934 підписала угоду з Гітлером. Російське МЗС, у свою чергу, заявляє, що у війні винні Англія і Франція. Тому що вони підштовхнули СРСР до пакту з Гітлером у 1939 і думали, що їх війна обійде", – обурилася вона.

Осмоловська додала, що офіційні структури країни-агресора просувають це під хештегом #truehistory (правдива історія). Метою такої активності є створення враження, що "не все так однозначно" до ювілею пакту Молотова-Ріббентропа.

"Мені це нагадує шкільний буллінг. Ось є таке гидотне дитя, зле, закомплексоване, яке дістає всіх навколо і особливо травить слабких. Вчителі розводять руками, бо за дитиною впливові батьки, які платять школі, особисто директору і завучу. Учні ховаються або прислуговують, щоб їх не чіпали. Якщо змінити школу не варіант, а поліція пропонує домовлятися, які є варіанти?" – обурюється Осмоловська.

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