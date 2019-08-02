Росія не зможе купувати сучасну зброю: нові санкції США

Заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков прокоментував введення другого пакету санкцій США проти РФ по справі отруєння Скрипалів

Експерт зазначив, що було багато питань, чому цей пакет санкцій не було введено раніше, адже він мав бути введений ще у листопаді минулого року. Він наголосив, що ця тема періодично піднімається конгресменами, особливо опозиційною демократичною партією. Вони в черговий раз звертались до адміністрації Трампа, до Білого дому, висловлювали занепокоєння, що санкції досі не введені. Тобто, за словами експерта, фактично можна сказати, що демократи періодично загострювали увагу на цьому питанні, через що другий пакет і був прийнятий.

За словами експерта, новий пакет санкцій матиме скоріше довгостроковий ефект. Особливо це стосується пакета, який був прийнятий в кінці серпня минулого року, томущо це обмежує можливість РФ отримувати нові технології у військовій сфері. А зараз у росіян основна проблема - створення нового покоління озброєння, оскільки сьогодні РФ використовує технології 80-тих або початку 2000-них років.

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